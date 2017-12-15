Синоптик: у більшості областей України завтра буде до 11 градусів тепла

Завтра, 16 грудня, буде до 11 градусів тепла у більшості областей України.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, завтра на заході України очікуються мокрий сніг і дощ, на півночі – переважно дощ, а на сході та півдні переважно без опадів.

За її даними, температура у суботу 5-11 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів тепла, натомість на заході буде холодно – 0–5 градусів.

Діденко повідомляє, що 17 грудня будуть дощі на сході, півдні та в центрі країни, температура вдень знизиться до 0-6 градусів тепла, на півдні і сході – 5–11 градусів тепла.

У Києві, за даними синоптика, 16 грудня буде дощ, можливо мокрий сніг. Температура у Києві в суботу до 6 градусів тепла, а у неділю похолодає до 1 градуса тепла.