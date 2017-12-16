Європейські праві лідери зустрічаються в Празі

Лідери європейських правих сил зустрінуться в чеській столиці Празі 16 грудня на конференції, яка, ймовірно, супроводжуватиметься протестами.

Очікується, що на зустрічі правої групи Європейського парламенту «Європа націй і свобод» братимуть участь Марін Ле Пен з Франції, Гайнц-Крістіан Штрахе з Австрії, представники італійської «Ліги Півночі» та нідерландський правий політик Герт Вілдерс.

Зустріч проводить «Свобода і пряма демократія» (SPD) – антиісламська та антиіммігрантська партія, яка виграла близько 11% голосів на чеських парламентських виборах у жовтні.

Протестувальники пообіцяли провести демонстрацію біля місця проведення конференції, яка проводиться в готелі «Top» у місті Ходов. Деяким з правих лідерів чеська поліція надає особливі дані про безпеку.