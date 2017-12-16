СБУ затримала на Донеччині учасників наркоугруповання, серед яких – поліцейські

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали у районі проведення антитерористичної операції учасників організованого наркоугруповання, до складу якого входили також працівники Нацполіції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що наркобізнес організували місцеві кримінальні авторитети під «кришуванням» працівників поліції. Наркоділки реалізовували наркотичні та психотропні речовини мешканцям кількох районів Донеччини. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили понад тисячу таблеток синтетичних наркотиків та майже два кілограми марихуани, п’ять тисяч доларів, нелегальну зброю, набої та боєприпаси до неї, банківські картки, на які надходили гроші за реалізовані наркотики.

Під час затримання один із зловмисників, керівник підрозділу поліції, стріляв з мисливської рушниці в оперативників спецслужби.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за статтями 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, чотирьох учасників угруповання затримано згідно зі статтею 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Всім затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину. Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.