ЗМІ: затриманий у Росії у справі про підготовку теракту скаржиться на катування

У Росії один із заарештованих у справі про підготовку теракту в Казанському соборі Санкт-Петербурга поскаржився на тортури, повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на адвоката Максима Камакіна, який представляє інтереси Алісхана Есмурзієва.

За словами адвоката підозрюваного, його підзахисного змушували зізнатися у зберіганні зброї, застосовуючи електрошокер і наручники. Есмурзієв і ще двоє затриманих – Шаміль Омаргаджієв і Фіруз Калавуров – наполягають, що зброю їм підкинули.

Також у справі про підготовку вибуху заарештований 18-річний Євген Єфимов, який нібито зізнався у виготовленні вибухівки. Відеоролик з його зізнанням був опублікований Федеральною службою безпеки Росії минулого тижня. 16 грудня був затриманий ще один підозрюваний Антон Кобець. Всього повідомлялося про сімох підозрюваних.

18 грудня президент Росії Володимир Путін подякував президентові США Дональду Трампу за інформацію від ЦРУ, яка, за його словами, допомогла знайти й затримати підозрюваних у підготовці терактів у Петербурзі й інших містах Росії.