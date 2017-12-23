У ДСНС заявляють про перехід на посилений режим служби на період новорічних свят

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють про перехід на посилений режим несення служби на період новорічних і різдвяних свят.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, в кожному регіоні проводиться уточнення місць масових заходів, посилений моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах держзначення.

«Загалом, до 8:00 26 грудня на цілодобовому чергуванні будуть близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисяч одиниць техніки ДержНС. В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація Держнс, а саме літак Ан-26», – сказав голова ДСНС Микола Чечоткін.

В Україні нещодавно оголосили вихідним днем 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем. Також вихідними є 1 і 7 січня.

У Києві святкування новорічних і різдвяних свят триватиме з 19 грудня до 14 січня.