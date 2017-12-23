Апакан: домовленості Контактної групи можуть посприяти сталому припиненню вогню на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявляє, що нові домовленості Контактної групи можуть посприяти всеосяжному і сталому припиненню вогню, починаючи з опівночі 23 грудня.

«Це можливість припинити насильство і людські страждання, що дозволить людям повернутися до нормального повсякденного життя, що є особливо важливим упродовж свят», – сказав Ертурул Апакан, якого цитує прес-служба ОБСЄ.

Він вітає поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню.

«За умов дотримання домовленостей про відведення озброєння та розведення сил і засобів, сумлінного дотримання режиму припинення вогню це поновлення зобов’язань може стати обіцяним початком більш мирного нового року для жителів на сході України», – наголосив Апакан.

За даними СММ ОБСЄ, внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 85 людей і 384 дістали поранень з початку 2017 року.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

20 грудня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Зараз мало б діяти так зване шкільне перемир’я – про яке заявила 23 серпня Контактна група. Цей режим тиші мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і мав стати постійним. Проте про перші його порушення сторони конфлікту заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.