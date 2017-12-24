Штаб АТО зафіксував 2 обстріли українських позицій протягом доби

Штаб української воєнної опації на Донбасі повідомляє про 2 обстріли протягом доби 24 грудня. Зокрема, за даними штабу, такі випадки були зафіксовані у передмісті Авдіївки та у районі Верхньоторецького на Донеччині, йдеться про гранатометні обстріли та застосування стрілецької зброї.

Представники угруповання «ДНР» заявили про обстріли 4-х населених пунктів, в угрупованні «ЛНР» також звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Воно мало змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.