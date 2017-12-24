Росія: у Томську арт-група влаштувала  «забіг із Саакашвілі»

У центрі сибірського міста Томськ група людей в масках Міхеїла Саакашвілі в неділю, 24 грудня, влаштувала перформенс у відповідь на висловлювання Володимира Путіна, повідомляє проект російської служби Радіо Свобода «Сибір.Реалії». На нещодавній прес-конференції, відповідаючи на запитання Ксенії Собчак про те, чому Олексію Навальному і представникам опозиції не дають проводити передвиборну кампанію, російський президент раптом згадав про Україну і колишнього президента Грузії та екс-керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі.

«Уже ставили тут питання про Україну. Ви хочете, щоб у нас площами бігали десятки таких Саакашвілі? Ось ті, кого ви назвали, це Саакашвілі у російській редакції. І ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні?" – заявив тоді Путін.

Організував сьогоднішній захід в Томську член арт-групи «Сну-сну» Олександр Колпаков. Сам перформенс полягав у тому, що шестеро молодиків у масках з портретом Міхеїла Саакашвілі кілька разів перетнули сквер у перевулку Плеханова.

«Цією акцією ми хочемо продемонструвати абсурд дивовижних розумових конструкцій, які виникають у голові нашого національного лідера, – розповів Олександр Колпаков. – Його заяви про те, що «нам не треба, щоб у нас на вулицях бігали Саакашвілі», – це відмінний приклад архаїчного свідомості, схильність лідера проектувати свої власні страхи на публічну площину. Все б нічого, але нам доводиться з цим всім жити. Або відсторонено іронізувати над тим, що відбувається у деяких персонажів в голові».

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Він повернувся в Україну, перетнувши українсько-польський кордон без проходження контролю.

У вересні цього року влада Грузії вкотре звернулася до української влади із запитом про видачу Саакашвілі, проти якого в його рідній Грузії порушена низка кримінальних справ. Саакашвілі подав позов до Мін’юсту і Генпрокуратури України з проханням визнати незаконними дії щодо екстрадиційної перевірки. Він зі своїми прихильниками також організував акції протесту проти української влади.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів аудіозаписи, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників за підозрою у «сприянні учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.