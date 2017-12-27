Балухові викликали «швидку» до суду через біль у спині і запаморочення

На засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду в анексованому Криму 27 грудня українському активісту Володимирові Балуху викликали «швидку допомогу», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

По приїзду медики відмовилися везти Балуха в районну лікарню, заявивши про відсутність підстав, і провели огляд прямо в будівлі суду. Після цього вони повідомили про загострення хронічного захворювання і поїхали.

Перед цим захист Балуха заявив клопотання про представлення аудіозапису засідання, щоб показати, що суддя Олена Тедеєва при винесенні відмови про відвід «внесла дані про позицію прокурора, яку він насправді не озвучував».

На цій підставі адвокати планують заявити відвід судді і направити скаргу в кваліфікаційну колегію суддів.

22 грудня Роздольненський районний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні Володимира Балуха про медичне обстеження.

ФСБ Росії затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.