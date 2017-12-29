Військовий отримав 100 тисяч гривень благодійної допомоги від Львівської міськради у грудні – #Точно

Помічник начальника оперативного відділення штабу військової частини А0284 Олександр Головко отримав від Львівської міської ради 100 тисяч гривень благодійної допомоги. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У вищезгаданому реєстрі наявна лише одна декларація (кандидата на посаду), подана Олександром Головком. Тоді цей громадянин не задекларував жодного майна ні у власності, ні у користуванні. У реєстр було внесено лише заробітну плату в 2016 році, що становила 126 355 гривень у військовослужбовця і 30 120 гривень в його дружини.

Місцеві ради володіють повноваженням надавати благодійну (матеріальну) допомогу громадянам, які її потребують. Окрім цього, кожен депутат місцевої ради має право надавати одноразову матеріальну допомогу у визначених радою межах. Так, у 2016 році у Львові було обмежено розмір такої депутатської допомоги сумою дві тисячі гривень.