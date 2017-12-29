У Росії жорстоко побили активіста, який документував незаконну забудову

У російському Краснодарі невідомі напали на активістів громадської організації «Екологічна вахта на Північному Кавказі», внаслідок чого її координатор Андрій Рудомаха був жорстоко побитий. Про це повідомили у Facebook його знайомі, зокрема лідер місцевого руху на захист прав виборців «Голос» Давид Канкія. Напад стався ввечері 28 грудня.

Як випливає з повідомлень, на екологів напали, коли вони поверталися після інспекції Чорноморського узбережжя в Краснодарському краї Росії, де вони документували незаконну забудову.

За словами активістів, троє чоловіків у масках зупинили їхнє авто, розпилили перцевий газ і почали бити Рудомаху. За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і перелом носа.

З автомобіля активістів вкрали рюкзаки з апаратурою, документами, ноутбуками, фото- і відеокамерами.

Регіональна поліція заявляє, що розслідує напад.

У вересні 2016 року Міністерство юстиції Росії внесло «Екологічну вахту на Північному Кавказі» в реєстр неурядових організацій – «іноземних агентів». Політичною діяльністю відомство назвало участь членів «Ековахти» в публічних заходах, присвячених захисту екологічних прав громадян при забудові в містах зелених зон.

«Екологічна вахта на Північному Кавказі» – російська некомерційна організація, що займається охороною навколишнього середовища регіону з 1997 року. Вона об’єднує активістів кількох регіонів Росії: Республіки Адигея, Краснодарського краю, Ростовської області, Ставропольського краю, Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії.