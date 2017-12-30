Двоє дітей та троє жінок звільнені із захопленого поштового відділення у Харкові – поліція

В обласному управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили, що ввечері суботи із захопленого зловмисником відділення «Укрпошти» у Харкові вдалося звільнити двох дітей та трьох жінок.

«Відомо, що у приміщенні перебувало 9 дорослих та 2 дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей – двох дітей та трьох жінок. Вони зараз у безпеці», – йдеться в повідомленні поліції.

Повідомляється, що за фактом події відкрито кримінальне провадження.

«Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що вживають заходи для затримання зловмисника. Згідно з санкцією статті, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.​

За даними поліції, 30 грудня о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників.