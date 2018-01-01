Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
01 Січень 2018, Київ 17:47
Новини | Міжнародні

В Індонезії перекинувся катер, щонайменше 8 людей загинули

В індонезійській частині біля острова Борнео перекинувся швидкісний катер, щонайменше вісім людей загинули.

Посадовець рятувальної служби Манангап Джумала заявляє, що кілька людей вважаються зниклими безвісти. Він додав, що на борту зареєстрували 48 пасажирів, включно з п’ятьома дітьми, і трьох членів екіпажу. Він зазначив, що немовлят зазвичай не реєструють як пасажирів.

Поліція розслідує причини аварії.

В Індонезії водний транспорт є розповсюдженою і відносно дешевою формою транспорту. Аварії за участі човнів тут поширені у зв’язку з низьким рівнем впровадження правил безпеки на воді.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG