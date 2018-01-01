В Індонезії перекинувся катер, щонайменше 8 людей загинули

В індонезійській частині біля острова Борнео перекинувся швидкісний катер, щонайменше вісім людей загинули.

Посадовець рятувальної служби Манангап Джумала заявляє, що кілька людей вважаються зниклими безвісти. Він додав, що на борту зареєстрували 48 пасажирів, включно з п’ятьома дітьми, і трьох членів екіпажу. Він зазначив, що немовлят зазвичай не реєструють як пасажирів.

Поліція розслідує причини аварії.

В Індонезії водний транспорт є розповсюдженою і відносно дешевою формою транспорту. Аварії за участі човнів тут поширені у зв’язку з низьким рівнем впровадження правил безпеки на воді.