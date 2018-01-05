Данія: «найдорожча у світі пляшка горілки», викрадена з бару в Копенгагені, знайдена пустою

«Найдорожчу у світі пляшку горілки» Russo Baltique, вартість якої оцінюють у 1,3 мільйона доларів, знайшли пустою на будівельному майданчику в Копенгагені, повідомила поліція.

Правоохоронці заявили, що не знають, що трапилося з рідиною, однак сама пляшка, для створення якої використали золото й срібло, неушкоджена.

Данський колекціонер Брайан Інґберг орендував пляшку в компанії Dartz. Колекціонер заявив, що пляшка все ще вартує 1,3 мільйона доларів.

«Ми маємо ту саму горілку, яка була до цього в пляшці, тому ми просто наповнимо її знову», – сказав Інґберг.

Поліція Копенгагена заявила, що продовжує розслідування.

Пляшка горілки Russo Baltique, як кажуть, існує в єдиному екземплярі. Для виготовлення посудини використали три кілограми золота і три кілограми срібла. Крім того, вона частково вкрита шкірою з автомобіля, який брав участь у перегонах у Монте Карло в 1912 році. Її викрали 2 січня з бару, яким володіє Інґберг.

Пляшка Russo Baltique була відзнята в одному з епізодів американського телевізійного серіалу «Картковий будинок».