Троє український військових зазнали поранень на Донбасі за минулу добу – штаб

Упродовж 8 січня троє українських військових зазнали поранень унаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції.

Як заявляють у штабі, за добу сепаратисти шість разів порушували перемир’я.

Згідно з повідомленням, сепаратисти понад чотири години обстрілювали позиції української армії в районі Світлодарської дуги.

«На донецькому напрямку окупанти стріляли з важких мінометів калібру 120-мм по захисниках Павлополя, а з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів – поблизу Талаківки. Довкола Новотроїцького противник також активізувався в обідній час», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» станом на 7:00 9 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Бойовики «ЛНР» заявляють, що 8 січня українські військові здійснили один обстріл – біля села Нижнє Лозове.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.