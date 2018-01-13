Росія висловила занепокоєння долею ядерної угоди з Іраном, Іран звинуватив США в її порушенні

Росія висловила занепокоєння через можливість виходу США з ядерної угоди шести країн світу з Іраном. Як заявив у Москві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, його країна «стривожена» останніми кроками США, де президент Дональд Трамп попередив про вихід країни з угоди, якщо вона не буде переукладена зі змінами протягом півроку.

Він також висловив думку, що у Вашингтоні «вже ухвалили внутрішнє рішення» вийти з цієї угоди. «Це була б одна з найбільших зовнішньополітичних помилок Вашингтона, один із найбільших прорахунків в американській політиці», – сказав Рябков.

Іран також різко розкритикував позицію США щодо угоди. Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф написав пізно ввечері 12 січня у твітері, що заява президента США є «відчайдушною спробою підірвати тверду міжнародну угоду».

Він також процитував низку пунктів угоди, які, за його словами, «зловмисно порушують» США, коли вимагають змінити питання, вже узгоджені між Іраном та іншими сторонами угоди.

Угода не може бути переукладена, наголосив Заріф. «Замість того, щоб повторювати заяложену риторику, США мусять повернутися до повного виконання угоди – так, як це робить Іран», – додав він.

Раніше 12 січня Дональд Трамп оголосив, що продовжує зупинення санкцій щодо Ірану, які були свого часу накладені через ядерну програму Тегерана, відповідно до ядерної угоди 2015 року. Але, наголосив він, це продовження він оголошує востаннє, і ядерну угоду необхідно змінити і поліпшити, щоб уникнути ризику виходу США з неї.

«Це останній шанс. У разі відсутності такої домовленості США не продовжать знову зупинення санкцій, щоб залишитися в рамках ядерної угоди з Іраном. А якщо я будь-коли вирішу, що такої домовленості неможливо досягти, я вийду з угоди негайно… Або виправити катастрофічні недоліки угоди, або Сполучені Штати Америки виходять із неї», – заявив Трамп.

За угодою між Іраном, із одного боку, і США, Німеччиною, Францією, Великою Британією, Китаєм і Росією, з іншого, яка була укладена 2015 року за посередництва Євросоюзу, світова спільнота скасувала санкції, що були накладені проти Тегерана через його ядерну програму, в обмін на значне скорочення цієї іранської програми, що має унеможливити створення Іраном ядерної зброї. При цьому у США санкції були формально не скасовані, а лише зупинені, з можливістю щоразу повернути їх. Президент США має щопівроку оголошувати про продовження такого режиму. У жовтні минулого року він не підтвердив, як того вимагає законодавство США від президента щопівроку, що Іран виконує цю угоду – але при цьому не став скасовувати зупинення санкцій, пов’язаних із цією угодою.

Крім того, США зберігають і час від часу розширюють свої власні санкції проти Ірану, накладені на інших підставах, зокрема через іранську ракетну програму.

Рада безпеки ООН, затверджуючи ядерну угоду з Іраном, скасувала й заборону Тегеранові створювати балістичні ракети, але Вашингтон далі виступає проти цього. Серед вимог США щодо змін до ядерної угоди – також додати до неї прив’язку ядерної програми Ірану до ракетної.

Іще однією підставою для санкцій Вашингтон вважає порушення прав людини в Ірані.

Раніше Дональд Трамп багато разів різко критикував ядерну угоду з Іраном і погрожував вивести США з цієї угоди, вимагаючи змін у ній. Іран, зі свого боку, попереджав, що перестане дотримуватися вимог угоди, якщо її зірвуть США.

11 січня європейські учасники угоди – Німеччина, Франція, Велика Британія, – а також Євросоюз закликали Дональда Трампа далі дотримуватися ядерної угоди, яку від імені США уклала ще попередня адміністрація президента Барака Обами.