Від початку доби на Донбасі повністю дотримується перемир’я – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що від початку доби і до 18-ї години вівторка вздовж усієї лінії зіткнення повністю зберігався режим припинення вогню.

«Станом на 18:00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано. Підрозділи сили АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» також відсутня інформація про порушення режиму тиші в денні години 23 січня на Донбасі.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.