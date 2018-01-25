Один військовослужбовець поранений на Донбасі – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі 25 січня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків поранення зазнав один український військовослужбовець. Згідно з повідомленням на сторінці штабу у Facebook, від початку доби і до 18-ї години четверга бойовики двічі порушили режим тиші.

«На донецькому напрямку противник зі 120-міліметрових мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними штабу, стан пораненого через обстріл українського військовослужбовця медики оцінюють як задовільний.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» також відсутня інформація про порушення режиму тиші в денні години 25 січня на Донбасі.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.