США внесли у список терористів 6 осіб через звинувачення у підтримці мереж «Талібан» і «Хаккані» в Афганістані

Сполучені Штати визнали терористами шістьох осіб, звинувачених у підтримці мереж «Талібан» і «Хаккані» в Афганістані, пов’язаних із Пакистаном.

До числа цих шести осіб потрапили високопоставлені члени колишнього уряду талібів в Афганістані, зокрема колишній керівник центрального банку Абдул Самад Сані, а решта – особи, які, як повідомляється, надавали фінансування і зброю бойовикам, що нападають на коаліційні сили під проводом США.

Повідомляється, що особам, які потрапили у «чорний список», заборонено володіти майном в США, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

За даними Мінфіну США, санкції, запроваджені від 25 січня, підтримують стратегію президента Дональда Трампа в Південній Азії, що покликана покласти край 17-річній війні в Афганістані.