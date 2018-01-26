Прокуратура: аварію гелікоптера у Кременчуці розслідують за статтею «порушення правил безпеки»

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії гелікоптера у Кременчуці Полтавської області.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, справу відкрили за статтею Кримінального кодексу – «порушення правил безпеки руху, експлуатації транспорту, що спричинило загибель людей».
За даними прокуратури, ввечері 25 січня у Кременчуці під час виконання навчально-тренувального польоту гелікоптер МІ-8 зіткнувся з тросом кріплення опори телевежі. Внаслідок чого гелікоптер втратив керування, пошкодив лінію електромережі, впав на пустир – і загорівся.
У прокуратурі зазначають, що на його борту перебували 4 членів екіпажу: командир, пілот та два борт-інженери. Вони загинули.
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