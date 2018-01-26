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26 Січень 2018, Київ 22:03
Новини | Події

В Україну прибули півсотні військових Канади для проведення навчань – посол

Канадські військові на параді з нагоди Дня Незалежності у Києві, 24 серпня 2017 року

У рамках тренувальної місії UNIFIER в Україну прибули 50 канадських військових, повідомив на сторінці у Twitter посол Канади в Україні Роман Ващук.

«Підсилюємо нашу канадську присутність – додаткових 50 військових прибули у рамках операції UNIFIER. Підтримуємо Міністерство оборони України у відстоюванні суверенітету, безпеки та стабільності України», – написав посол.

За словами керівника канадської військової тренувальної місії UNIFIER в Україні Крістофера Рівза, після прибуття військових інструкторів місія стала найчисленнішою від початку роботи в Україні.

Раніше Канада офіційно продовжила місію військових інструкторів в Україні до кінця березня 2019 року.

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