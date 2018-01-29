В Україні через минулу негоду досі знеструмлені 12 населених пунктів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через негоду, яка зачепила Одещину 20 січня, у регіоні досі залишаються знеструмленими 12 населених пунктів. Тоді йшлося про понад 2,5 сотні населених пунктів із проблемами на лініях електропередач.

За даними рятувальників, електропостачання продовжують відновлювати бригади обленерго.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що 29-31 січня через відлигу очікується підйом рівнів води на низці річок на заході України.

29 січня синоптики оголосили в Україні про потепління – дощ з мокрим снігом, у центральних та східних регіонах вдень до +3 градусів, на півдні +2+4, на заході до +7. У Києві очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря 2-4 градуси тепла.