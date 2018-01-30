ДСНС: в Україні через минулу негоду досі знеструмлені 7 населених пунктів

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через негоду, яка зачепила Одещину 20 січня, у регіоні досі залишаються знеструмленими 7 населених пунктів. Тоді йшлося про понад 2,5 сотні населених пунктів із проблемами на лініях електропередач. За попередню добу ДСНС відремонтувала електромережі у 5 населених пунктах.

За даними рятувальників, електропостачання продовжують відновлювати бригади обленерго.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що до 31 січня через відлигу очікується підйом рівнів води на низці річок на заході України.

30 січня синоптики в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг, місцями – сильний вітер. Денна температура повітря в середньому +1+6.