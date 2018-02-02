МЗС про звільнених з полону в Лівії: українців утримували понад 6 років

Чотирьох українців, звільнених 2 лютого з полону в Лівії, утримували понад шість років, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«2 лютого 2018 року українським дипломатам спільними зусиллями зі Службою зовнішньої розвідки вдалося забезпечити повернення на батьківщину чотирьох громадян України, які понад шість років утримувалися в Лівії», – заявили в МЗС.

У відомстві також закликали громадян України утриматися від відвідання Лівії «у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги».

МЗС просить українців, які перебувають у Лівії, залишити територію цієї країни.

Зранку 2 лютого про повернення українців на батьківщину повідомив президент України Петро Порошенко.