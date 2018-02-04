Синоптики попереджають про похолодання в Україні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 5 лютого в Україні температура повітря різко знизиться.

За даними синоптиків, протягом доби температура знизиться до 4-9 градусів морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14 градусів морозу, а на півдні країни вночі очікуються 0-5 градусів морозу, вдень – близько 0.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях – невеликий сніг; на решті території – без істотних опадів.

У Києві 5 лютого буде ночі до 10 градусів морозу, а вдень до 5-7 градусів морозу.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами оголосила про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір’ї Закарпатської областей 5 лютого.