Прокуратура має намір просити суд про закритий режим засідання у справі Шепелева

Прокуратура проситиме суд про розгляд у закритому режимі клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелеву. Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, прокуратура проситиме суд про закритий режим, оскільки розглядатиметься матеріалу, в яких йтиметься «про співучасників злочину».

«Якщо ми розсекречуємо – це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», – сказав прокурор.

Кравченко зауважив, що щодо Олександра Шепелева відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема, у судах розглядаються щодо замовного вбивства, замаху на вбивство.

«Розглядається розкрадання держмайна, легалізація цього майна, а також замовлене викрадення автомобілів, службове підроблення, а також встановлені факти державної зради і роботи в лавах Федеральної служби безпеки», – уточнив прокурор.

Сьогодні стало відомо про затримання 8 лютого Шепелева. Суд розглядає клопотання про застосування щодо Шепелева запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Шепелева видно синці на обличчі.

За даними Генпрокуратури України, Шепелева затримували у липні 2013 року в Будапешті. У березні 2014 року його екстрадували з Угорщини в Україну.

У червні 2014 року Олександр Шепелев утік із-під варти під час перебування в лікарні швидкої допомоги разом із одним із охоронців; через це звільнили начальника слідчого ізолятора і начальника медчастини СІЗО, які мали відповідати за нього, також усунули від виконання обов’язків і керівника Державної пенітенціарної служби. У липні 2014 року його оголосили в розшук.

У березні 2015 року Шепелева затримали у Росії. Згодом у Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Тижневик «Дзеркало тижня» писав тоді, що Шепелев цікавий для української прокуратури як людина, «здатна пролити світло на фінансові схеми діяльності уряду Юлії Тимошенко», та для «одержання компромату на групи впливу в оточенні президента Віктора Януковича».

Олександр Шепелев двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. 2010 року його виключили з фракції, і він перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки невдовзі вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець у мажоритарному окрузі.