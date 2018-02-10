Від початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші від початку доби, йдеться в звіті штабу української воєнної операції станом на 18:00 10 лютого.

«На луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське. Унаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав», – повідомили в штабі.

Бойовики «ДНР» та «ЛНР» станом на 18:40 10 лютого не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.