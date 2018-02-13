Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб

Підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, заявили в штабі української воєнної операції.

Згідно з повідомленням, обстріли зафіксовані біля Троїцького, Новозванівки, Луганського та Світлодарська. У штабі зазначили, що жоден український військовослужбовець унаслідок дій бойовиків не постраждав.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 18:10 13 лютого не повідомляють про оперативну ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.