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13 Лютий 2018, Київ 21:20
Новини | Події

Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб

Український військовий у зруйнованому селищі Мар'їнка під Донецьком, 2 грудня 2017 року

Підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, заявили в штабі української воєнної операції.

Згідно з повідомленням, обстріли зафіксовані біля Троїцького, Новозванівки, Луганського та Світлодарська. У штабі зазначили, що жоден український військовослужбовець унаслідок дій бойовиків не постраждав.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» станом на 18:10 13 лютого не повідомляють про оперативну ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.

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