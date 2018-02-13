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13 Лютий 2018, Київ 21:22
Новини | Події

У Києві сталося затоплення приміщень музею Гончара, експонати евакуювали

Виставка артефактів Євромайдану у музеї Івана Гончара, 18 лютого 2015 року

У Києві в музеї Івана Гончара сталася аварія, гаряча вода затопила приміщення музею.

«Зали постійної експозиції повністю зруйновані окропом та парою. Станом на 15:30 вода відкачується, але продовжує прибувати. Експонати евакуйовані та врятовані. На півроку постійна експозиція музею зачинена для відвідувачів», – йдеться у повідомленні музею, опублікованому у Facebook.

У музеї Гончара заявляють, що для повного відновлення діяльності музею потрібно приблизно 40 мільйонів гривень, проте зауважують, що найближчим часом проведуть експертну оцінку.

У музеї повідомляють, що непошкодженою залишилася єдина виставкова зала.

Український центр народної культури «Музей Івана Гончара» створений на базі державного музею Івана Гончара, указом президента України від 2 грудня 1999 року і підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Проте урочисте відкриття музейних експозиційних залів відбулось 22 серпня 2004 року.

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