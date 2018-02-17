Суд у Києві не задовольнив клопотання про відвід судді у справі про запобіжний захист «чоловіку з сокирою»

Солом’янський районний суд Києва 17 лютого відхилив клопотання про відвід судді у справі про обрання запобіжного заходу одеситу Анатолію Мазуру, який розтрощив сокирою авто біля цього суду 16 лютого.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, наразі суд очікує на прихід судді Вадима Сеніна, який має розпочати розгляд питання про запобіжний захід.

Раніше сторона захисту наполягала, що справу не можуть розглядати в суді, автомобілі співробітників якого були пошкоджені. Прокурор у справі заявляв, що не вважає цю обставину перешкодою для винесення неупередженого рішення.

Сьогодні також адвокат затриманого Дмитро Бойко повідомив про вручення його підзахисному Анаталію Мазуру підозри за статтею про вчинення правопорушення відповідно до ч. 4. статті 296 Кримінального кодексу України про хуліганство.

Поліція 16 лютого повідомила про затримання 35-річного Анатолія Мазура, що розбив сокирою 13 автомобілів біля Солом’янського суду в Києві. Сам чоловік при затриманні не заперечував скоєного. Солом’янський районний суд Києва розглядав днями справу міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.