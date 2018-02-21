Суд у Херсоні заарештував українське судно, підозрюване в постачанні руди до Криму – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що 21 лютого Херсонський міський суд заарештував українське судно, підозрюване в поставках ільменітової руди в анексований Росією Крим.

«Це вже четверте судно, на яке накладено арешт. Однак на відміну від інших морських суден, які незаконно заходять у закриті порти Криму, за матеріалами слідства судно «Нафторудовоз 45» має стосунок до незаконної поставки ільменітової руди на територію АР Крим через порт «Кавказ», – цитує відомство прокурора АРК Гюндуза Мамедова.

17 лютого ЗМІ повідомили, що судно під українським прапором «Нафторудовоз 45», яке підозрюється в поставках ільменітової руди до Керченської протоки, повернулося до Херсона. За даними ЗМІ, єдиним підприємством у Криму, яке використовує ільменіт як сировину, є «Кримський титан» українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

У той же день співробітники Служби безпеки України і Державної прикордонної служби України обшукали це судно.

Згідно з українським регістром, судно «Нафторудовоз 45» належить херсонському ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент», засновником якого є одесит Максим Молчанов.

Публічних коментарів представників судна «Нафторудовоз 45» з цього приводу поки немає.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.