TI Україна вимагає оперативного розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному

Антикорупційна організація Transparency International Україна вимагає оперативного розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» в Рівному ввечері 22 лютого.

Організація вважає, що підпал пов’язаний з викриттям журналістами корупційних схем.

«Заступниця головного редактора видання «Четверта влада» та член ТІ Україна Антоніна Торбіч попросила сина, який перебував у офісі разом із батьками, перевірити, чи хтось не зайшов у офіс, бо почула звук відкривання дверей. Повернувшись, син повідомив, що невідомий чоловік, який навіть не приховував обличчя, зайшов у офіс та підпалив його. Всі вибігли на вулицю, тому ніхто не постраждав», – заявили в організації.

У Transparency International стверджують, що це не перший випадок тиску на громадських активістів та журналістів у Рівному. За словами активістів, провайдера, який обслуговує сайти «Четверта влада», «Голосно» та «Рівне-1», пограбували, через що наразі існують технічні проблеми з інтернет-сторінками цих видань та низки інших організацій.

Згідно з повідомленням, Торбіч допускає, що ця подія і підпал можуть бути пов'язані.

В організації заявили, що «Четверта влада» розслідувала та поширювала інформацію про масштабні корупційні оборудки, зокрема незаконне будівництво та участь прокурорів у так званій справі «бурштинової мафії».

TI Україна зазначила, що після випуску розслідування про статки вихідця з Рівненщини, першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини активісти отримували листи від СБУ з вимогою надати вичерпну інформацію про фінансування проектів організації. Transparency International заявляє, що це можна оцінити як «неприхований тиск».

22 лютого рівненська поліція повідомила, що почала досудове розслідування через підпал офісу інтернет-видання «Четверта влада». Вогнем пошкоджена кімната офісного приміщення та знищені меблі.