Суд розглядає клопотання про відсторонення Труханова (трансляція)

Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Мер Одеси бере участь у цьому судовому засіданні.

22 лютого суд переніс засідання щодо відсторонення Труханова через технічні причини – несправність комп'ютера.

Напередодні, 26 лютого, Апеляційний суд залишив у силі обраний судом першої інстанції запобіжний захід Труханову, цього ж дня Солом’янський райсуд Києва арештував майно міського голови Одеси.

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»).

Того дня біля суду сталися сутички, внаслідок чого був поранений поліцейський.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Павла Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

За день до цього, 13 лютого, детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, в тому числі й чинному меру, ще трьох людей затримали в справі, в якій фігурує Труханов.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.