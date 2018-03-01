НАБУ: обшуки в Шевченківському суді проводили через майно, яке не вказане в декларації судді

У Національному антикорупційному бюро підтверджують, що сьогодні детективи провели обшуки у приміщеннях Шевченківського райсуду і за місцем фактичного проживання одного з суддів.

Як повідомляє прес-служба бюро, слідчі дії проводили в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливого внесення суддею недостовірних відомостей до е-декларації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) – йдеться про майно, яке належить судді, але у декларації не відображене.

У НАБУ додають, що у ході обшуків вилучили речі і документи, які мають статус тимчасово вилученого майна.

У бюро не уточнюють прізвища судді.

Як повідомляла агенція «Українські новини» з посиланням на своє джерело, обшук провели у кабінеті судді Шевченківського райсуду Києва Олега Лінника, який засудив на умовний термін керівника Юрія Крисіна, фігуранта справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Шевченківський районний суд Києва повідомив, що 1 березня детективи НАБУ провели обшук в особистому кабінеті судді. У суді заявили, що у ході обшуку було «вилучено речі, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді передбачений не був».