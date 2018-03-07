Влада Києва закликає до обережності через ожеледицю

Влада Києва закликає жителів і гостей міста бути обережними під час пересування 7 березня.

«У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – вказують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані синоптиків.

З ночі 7 березня в Києві розпочалися опади – крижаний дощ, мокрий сніг, температура – від мінус двох до нуля градусів. Після випадання на непрогрітий асфальт ці опади утворюють крижану кірку, яка ускладнює рух пішоходів та автотранспорту.

За прогнозами синоптиків, опади з незначними перервами триватимуть усю добу.