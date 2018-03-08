У ЗСУ повідомили про обстріл на Донбасі, військові не постраждали

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією бойовики обстріляли позиції Збройних сил України 8 березня. За даними штабу, внаслідок обстрілу українські військові не постраждали.

Дані наведені станом на 18:00.

«На Луганському напрямку противник із великокаліберних кулеметів вів вогонь по укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Луганське. Унаслідок цього обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав. Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військові по всій лінії розмежування сторін неухильно дотримуються умов перемир’я», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі повідомили, що 8 березня біля Слов’янська Донецької області «хуліганські дії двох військовослужбовців ЗСУ призвели до застосування ними вогнепальної зброї». Військових затримали, проводиться перевірка.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі позицій бойовиків після 18:00. Про постраждалих не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» про обстріли 8 березня наразі не повідомляли.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що мав набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».