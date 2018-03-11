Рятувальники знайшли 12 заблукалих в Карпатах туристів, одного шукають – ДСНС

Представники Івано-Франківського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують пошуки туриста із Києва, який 7 березня відділився від своєї групи і пішов сам у бік гори Вухатий Камінь поблизу села Дземброня Верховинського району. Планувалося, що хлопець повернеться 9 березня, але він не повернувся і не вийшов на зв’язок.

«10 березня о 08:00 розпочато проведення пошуково-рятувальних робіт, до яких залучено 17 рятувальників на 3 одиницях техніки. Створено 4 пошукові групи, якими обстежено територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич та Піп Іван, полонини Чуфрова, Смотрич, Погорілець. Станом на 10:00 годину 11 березня пошуки туриста тривають. До пошуків залучено 11 рятувальників на одиниці техніки», – повідомляє ДСНС на своєму сайті.

Водночас, за даними рятувальників, 11 березня їм вдалося виявити групу з 11 туристів зі Львова та ще одного туриста з Волині, що заблукали по дорозі на Говерлу 10 березня.

Як зазначає ДСНС, їх доправили до спортивної бази «Заросляк» у підніжжі гори близько другої години ночі, стан людей задовільний.

Рятувальники попереджають також про значну сніголавинну небезпеку(3 рівень) у горах Івано-Франківської області 11 березня.