Луганська ВЦА: заборону на проїзд перевізників до КПВВ «Станиця Луганська» поки не скасовуватимуть

Заборона на проїзд нерегулярних перевізників до КПВВ в Станиці Луганській діятиме до особливого розпорядження голови Луганщини Юрія Гарбуза, заявив директор департаменту промисловості та інфраструктури Луганської обласної адміністрації Сергій Шелест, повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода.

За словами чиновника, обмеження були введені за пропозицією штабу української воєнної операції з міркувань безпеки. Зокрема, щодня до пункту пропуску їздить 74 регулярні автобуси. Ще понад 100 машин працювали або в режимі таксі, або на замовлення. У разі обстрілів через таку кількість транспорту на пункті пропуску може утворитися затор, каже Сергій Шелест:

«Така кількість автобусів, які є там, не дає можливості нормально рухатися транспорту та пішоходам. Щодня КПВВ перетинає від 7 до 9 тисяч осіб», – заявив Сергій Шелест.

Обмеження почали діяти з 1 березня: нерегулярних перевізників зупиняють у селі Макарове, за п'ять кілометрів від КПВВ. 3 березня невдоволені перевізники перекривали рух транспорту в селищі і обіцяли продовжувати свої акції.

Частина перевізників вважає, що такими заборонами влада регіону лобіює інтереси певних транспортних підприємств. За словами перевізника Ігоря Труфанова, існують корупційні схеми, коли дозвіл на проїзд можна отримати, заплативши учаснику такої схеми: «Існує тариф 6-8 тисяч в місяць. Деякі перевізники їздять, оплачуючи ці 6-8 тисяч. Інших всіляко блокують», – розповів Ігор Труфанов.