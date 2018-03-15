Президент Македонії не підписав законопроект про ширше використання албанської мови

Президент Македонії Джорґе Іванов вдруге відмовився підписати ухвалений парламентом законопроект про розширення офіційного використання албанської мови, що може стати приводом для відновлення політичної кризи в цій балканській країні. Парламент 14 березня вдруге голосував за законопроект, що викликав протести ще у січні, коли Іванов також не хотів підписувати мовну ініціативу.

«Конституція і моя совість не дозволяють мені підписати указ про затвердження такого закону», – сказав у середу Іванов, близький союзник консервативної опозиційної партії VMRO-DPMNE, що виступає проти двомовності.

Він назвав мовний закон «несправедливим і репресивним» та таким, що підтримує тільки одну мову.

«Закон, до якого не обговорювалися поправки (опозиції – ред.), не може вважатися виявом демократії», – сказав він.

Депутати від опозиційної партії запропонували 35 поправок до законопроекту і організували протести, попередивши про загрозу національній єдності. Спікер парламенту Талат Джафері, етнічний албанець, відхилив поправки і оголосив голосування. Опозиція намагалася цьому перешкодити, відбираючи мікрофон, але безуспішно. Під парламентом в цей час тривав невеликий мітинг.

Наразі незрозуміло, чи вступить законопроект в силу без підпису Іванова. Етнічні албанці складають майже четверту частину з 2-мільйонного населення Македонії. Згідно із законодавством, македонська мова, як і раніше, буде основною офіційною мовою. Але албанська, яка досі була офіційною мовою тільки в тих регіонах де меншина складає не менш ніж 20 відсотків населення, буде використовуватися ширше.

Цей захід сприятиме використанню албанської мови на національному рівні, в тому числі в адміністративних, медичних, судових, поліцейських та інших офіційних установах. Вона також може бути використана в парламенті обраними представниками від етнічних албанців.