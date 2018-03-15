У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату під авто поліцейських – Шевченко

Поліція у Києві затримала минулої ночі чоловіка, який кинув в бік автомобіля правоохоронців ручну осколкову гранату, повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«15 березня о 03:00 у Деснянському районі (вулиця Маяковського, 44-а) під час затримання нарядом Патрульної поліції України місцевого жителя Г., 1988 року народження без постійного місця роботи, останній вчинив опір та кинув під службовий автомобіль Тоyota ручну осколкову гранату, яка вибухнула. Вибухом пошкоджено вказаний транспортний засіб», – повідомив Шевченко на сторінці у Facebook.

За його даними, ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Крім того, речник МВС повідомив ще про щонайменше два випадки із використанням вибухових пристроїв за минулу добу – на Закарпатті (без постраждалих) і в Донецькій області (1 людина загинула і ще 1 постраждала).

Раніше сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що минулої ночі чоловік на житловому масиві Троєщина у Києві кинув у бік поліцейського авто гранату, коли його вели у наручниках. Повідомлялося, що вибухом зачепило не лише автомобіль правоохоронців, а й кіоск і зупинку громадського транспорту.