Українці в Чехії закликають владу країни підтримати Київ у боротьбі з російською агресією

Українські організації в Чехії закликають чеського президента Мілоша Земана, чеський парламент, уряд і чеську громадськість підтримати Україну в боротьбі з російською агресією.

Як йдеться в заяві, минає чотири роки від дня, «коли Російська Федерація розпочала війну проти України», порушивши цим «міжнародне право, десятки міжнародних договорів і угод та загрожуючи миру й безпеці в Європі».

У зверненні представники українських організацій наголошують на тому, що внаслідок російської агресії «загинули 10 тисяч громадян України, понад 25 тисяч було поранено, близько 1,5 мільйона осіб були змушені залишити свої домівки на сході країни і переселитися до безпечніших районів України».

Автори звернення наголошують, що російська агресія – це також порушення прав людей в окупованому Криму, «кримські татари, але також етнічні українці й росіяни, які залишились лояльними громадянами України, потрапили під величезний тиск».

Координаційна рада товариств, які об’єднують українців у Чехії, просить парламент Чехії, уряд, президента і чеську громадськість «підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією, засудити порушення прав людини в окупованому Криму, а також підтримати міжнародні зусилля у справі звільнення українських і кримських полонених на території Російської Федерації і на окупованих Росією землях України».

Координаційна рада також просить «посилити міжнародний тиск на Росію, включно з продовженням і посиленням санкцій проти неї».

Звернення підписали 12 українських товариств і громад у Чехії, серед них, зокрема, Українська ініціатива в Чеській республіці, Український народний дім в Чехії, Культурно-освітній центр «Крок», Українська європейська перспектива, «Джерело».

Мілоша Земана, який нещодавно переміг у президентських виборах на другий термін, критикують за проросійську позицію і прихильність особисто до президента Росії Володимира Путіна. Він, зокрема, не раз закликав до зняття санкцій Європейського союзу, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, і до фактичного визнання анексії Росією українського Криму. Але в Чехії повноваження президента досить обмежені, зокрема, він не має прямого впливу на зовнішню політику. Уряди Чехії засуджували проросійські заяви Земана і наголошували, що будуть і далі провадити щодо Росії спільну політику ЄС.