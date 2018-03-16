Обвал пішохідного мосту в США: кількість загиблих зросла до шести

Кількість загиблих унаслідок обвалу пішохідного мосту в американському Майамі зросла до шести, повідомила поліція міста в Twitter.

Правоохоронці зазначили, що працюють на місці події разом з рятувальниками.

Раніше місцева влада заявляла про чотирьох загиблих та дев’ятьох шпиталізованих.

Міст завдовжки 53 метри і вагою 950 тонн відкрили лише 10 березня. Він перетинає вісім смуг руху транспорту і сполучає територію Міжнародного університету Флориди з невеликим містечком Світуотер в районі Майамі.

Трагедія сталася під час щорічних весняних канікул, тому студентів в університеті було менше, ніж зазвичай.