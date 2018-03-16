Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Березень 2018, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

Обвал пішохідного мосту в США: кількість загиблих зросла до шести

У Майамі обвалився пішохідний міст, 15 березня 2018 року

Кількість загиблих унаслідок обвалу пішохідного мосту в американському Майамі зросла до шести, повідомила поліція міста в Twitter.

Правоохоронці зазначили, що працюють на місці події разом з рятувальниками.

Раніше місцева влада заявляла про чотирьох загиблих та дев’ятьох шпиталізованих.

Міст завдовжки 53 метри і вагою 950 тонн відкрили лише 10 березня. Він перетинає вісім смуг руху транспорту і сполучає територію Міжнародного університету Флориди з невеликим містечком Світуотер в районі Майамі.

Трагедія сталася під час щорічних весняних канікул, тому студентів в університеті було менше, ніж зазвичай.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG