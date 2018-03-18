Ситуація на всій лінії розмежування на Донбасі перебуває під контролем ЗСУ – штаб

Ситуація на всій лінії розмежування сторін на Донбасі перебуває під контролем Збройних сил України, повідомив штаб української воєнної операції.

За словами українських військових, від півночі і до 18:00 18 березня підтримувані Росією бойовики здійснили один обстріл – біля Авдіївки. Жоден український солдат не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілі північної частини Донецька.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушеннях.