12 цивільних жителів загинули на Донбасі за три місяці – ООН

За три місяці (листопад-лютий) моніторингова місія ООН із прав людини задокументувала 12 випадків загибелі і 61 випадок поранення цивільних жителів у зв’язку з конфліктом на сході України, повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

19 березня в Києві вона презентувала чергову квартальну доповідь ООН про ситуацію з правами людини в Україні.

За словами Фрейзер, нинішні дані свідчать про зменшення числа жертв на 16 відсотків порівняно з попереднім звітним періодом.

«Це пояснюється зменшення мкількості загиблих і поранених у результаті інцидентів, пов’язаних із мінами, та необережним поводженням з вибухонебезпечними пережитками війни. Водночас кількість жертв серед цивільного населення, спричинених обстрілами і використанням стрілецької зброї та легких озброєнь, зросла», – заявила голова місії.

За її словами, незважаючи на незначне скорочення кількості жертв серед цивільного населення, Управління верховного комісара ООН з прав людини, як і раніше, занепокоєне продовженням використання сторонами конфлікту важкого озброєння і стрілецької зброї, а також поширеною присутністю нерозірваних боєприпасів, мін і мін-пасток, що становить серйозну небезпеку для цивільних осіб.

«Причиною більшості жертв серед цивільного населення залишилося використання систем зброї неточної та (або) вибухової дії. УВКПЛ нарахувало 40 жертв серед цивільного населення (2 загиблих і 38 поранених) у результаті обстрілів із різних систем зброї – включаючи, міномети, гаубиці і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – та вогню з легкого озброєння. Це на 66,7 відсотка більше, ніж у попередньому звітному періоді (з 16 серпня до 15 листопада 2017 року), коли УВКПЛ задокументувало 24 жертви серед цивільного населення, спричинені обстрілами та вогнем з легкого озброєння (2 загиблих і 22 поранених)», – йдеться в звіті ООН.

Як заявила Фрейзер, кількість загиблих серед цивільних за весь час конфлікту Моніторингова місія ООН з прав людини оцінює в три тисячі, поранених може бути втричі більшою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.