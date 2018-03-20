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20 Березень 2018, Київ 06:27
Новини | Події

Луценко і «Нова пошта». Хто зловживає становищем – Ранковий ефір Радіо Свобода

Самогубство пілота Волошина. Що вбило ветерана

Луценко і «Нова пошта». Хто зловживає становищем

Україна вступить в ЄС. Смілива обіцянка Порошенка

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: спікер головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олена Бережна, політичний експерт (Миколаїв) Антон Тихомиров та автор програми журналістських розслідувань «Чергова зрада» (Миколаїв) Андрій Лохматов; речник ГПУ Андрій Лисенко, адвокат Ростислав Кравець та директор з правових питань ТОВ «Нова пошта-центр» Інна Хомич; керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк та виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акуленко.

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