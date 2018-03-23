Бойовики вперше за понад дві доби порушили режим тиші – штаб

Підтримувані Росією бойовики вперше за понад дві доби порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомив штаб української воєнної операції в цьому регіоні.

Українські військові заявили, що 23 березня бойовики здійснили один обстріл – із 120-мм мінометів відкрили вогонь по Авдіївці Донецької області.

«Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай», – зазначили в штабі.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Українські військові заявляли, що 21 і 22 березня обстрілів з боку бойовиків не було.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.