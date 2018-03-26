Суд призначив до розгляду позов Розенблата до директора НАБУ Ситника

Окружний адміністративний суд Києва відмовив директорові Національного антикорупційного бюро Артемові Ситнику в проханні залишити без розгляду позов щодо законності залучення співробітників Федерального бюро розслідувань США до операцій НАБУ.

Як повідомляє прес-служба інстанції, суд призначив справу до розгляду, засідання відбудеться 25 квітня.

У січні до Окружного адміністративного суду Києва від народного депутата Борислава Розенблата, який просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору.

Відповідно до чинного законодавства, НАБУ має право здійснювати правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі законів і міжнародних договорів України.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».