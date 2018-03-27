28 березня в Україні місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом – Укргідрометцентр

28 березня в Україні місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом, повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики зазначили, що в більшості південних та північних областей вдень буде без опадів.

«Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті, вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 6-11 градусів тепла», – заявили в Укргідрометцентрі.

Синоптики очікують переважно західний вітер, 3-8 метрів за секунду.