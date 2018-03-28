МЗС: українці зможуть в’їжджати до Оману за спрощеною процедурою

Громадяни України, які планують туристичну поїздку до Оману, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Оформити візу можна, скориставшись сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Оману.

«Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку і копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою. При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю і зворотній квиток», – йдеться в повідомленні.

20 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про підписання угоди про безвізовий режим із Катаром.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).

31 грудня набув чинності також безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами.