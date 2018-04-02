Перші 300 поліцейських пройшли курси домедичної допомоги за стандартами НАТО – Аброськін

Перші 300 українських поліцейських пройшли курси домедичної допомоги за стандартами НАТО, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін 31 березня, передає прес-служба НПУ.

За словами посадовця, поліцейські в період з грудня 2017 року до березня 2018 року пройшли 48-годинний курс спеціальної підготовки для працівників, які, за своїми службовим обов‘язками, повинні надавати домедичну допомогу постраждалим, але не мають медичної освіти.

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кожен спеціаліст системи очолюваного ним відомства зобов'язаний вміти надавати першу домедичну допомогу.